«Реал» одержал 4 сухие победы в 5 последних матчах Ла Лиги с общим счетом 12:0. Поражение – 1:2 от «Атлетика»
«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей Ла Лиги.
Команда под руководством Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (3:0) в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании.
В прошлом туре «Мадрид» проиграл в гостях «Атлетику» (1:2). До этого «Реал» трижды победил в Ла Лиге, не пропустив ни одного гола.
Таким образом, команда Анчелотти выиграла 4 из 5 последних матчей Ла Лиги с общим счетом 12:0.
14 декабря «Реал» отправится на выезд к «Райо Вальекано». «Мадрид» отстает от «Барселоны» на 2 очка при игре в запасе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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