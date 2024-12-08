«Реал» одержал 4 сухие победы в 5 последних матчах Ла Лиги с общим счетом 12:0. Поражение – 1:2 от «Атлетика»

«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей Ла Лиги.

Команда под руководством Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (3:0) в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании .

В прошлом туре «Мадрид » проиграл в гостях «Атлетику» (1:2). До этого «Реал» трижды победил в Ла Лиге, не пропустив ни одного гола.

Таким образом, команда Анчелотти выиграла 4 из 5 последних матчей Ла Лиги с общим счетом 12:0.

14 декабря «Реал» отправится на выезд к «Райо Вальекано». «Мадрид» отстает от «Барселоны» на 2 очка при игре в запасе.