Семин о Соболеве: «Простой рабочий футболист. Нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба»

Юрий Семин дал характеристику Александру Соболеву.

Форвард «Зенита » в 11 матчах за клуб в Мир РПЛ не отметился результативными действиями.

«Соболев – своеобразный игрок. Он подходит не каждой команде. У него нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба. Он простой рабочий футболист.

Если он хорошо и много работает, то у него появляются шансы забить. Он хорош физически. Если он использует свои шансы, то приносит пользу. Посмотрим, как его история в «Зените» будет складываться дальше», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

У Соболева 0+0 в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ и 2 желтые карточки