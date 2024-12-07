Семин о Соболеве: «Простой рабочий футболист. Нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба»
Юрий Семин дал характеристику Александру Соболеву.
Форвард «Зенита» в 11 матчах за клуб в Мир РПЛ не отметился результативными действиями.
«Соболев – своеобразный игрок. Он подходит не каждой команде. У него нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба. Он простой рабочий футболист.
Если он хорошо и много работает, то у него появляются шансы забить. Он хорош физически. Если он использует свои шансы, то приносит пользу. Посмотрим, как его история в «Зените» будет складываться дальше», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
У Соболева 0+0 в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ и 2 желтые карточки
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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