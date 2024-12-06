Ираклий Квеквескири: «Я грузин, любящий Россию и русских – страна дала мне все. Не бывает плохих наций – бывают плохие люди»
– Ты родился в Абхазии, большую часть жизни провел в России, играл за молодежку Грузии. Кем себя ощущаешь?
– Конечно, по крови я грузин. У L’One на новом альбоме есть песня «Родина» – это про меня.
Россия дала мне все: футбольное образование, жизненное, высшее. Здесь у меня все: русская жена, дети родились в России, друзья, работа.
Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей.
Я никогда не скажу плохого слова про Россию. Меня никто не сможет заставить это сделать. Не бывает плохих наций – бывают плохие люди.
– Понимаешь почему тебя не вызывали в сборную Грузии, когда ты заиграл в РПЛ?
– Мне обидно, что никто ни разу даже не звонил, ни разу не включали в хотя бы расширенный список.
Возможно, они не считают меня грузином. Если так, их право. Я обычный человек, который любит Россию.
– Но за молодежку Грузии ты же играл.
– Да, а потом приняли закон, что люди с двойным гражданством – легионеры в чемпионате России.
Тогда я оказался в московском «Арарате» из Второй лиги – и меня восемь туров не могли заявить, говорили, что я легионер. Ну это же ерунда: мое первое гражданство – российское, я здесь прошел футбольную школу от и до.
После этого я показал все документы, в том числе аттестаты – и меня как-то заявили. Возможно, это влияет на отношение федерации футбола Грузии, – сказал в интервью Спортсу’’ полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири.
«В России я нерусский, в Грузии – беженец, в Абхазии – грузин». Интервью дерзкого капитана «Факела» Квеквескири
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