18 очков Осипенко за дубль «Пари НН» – лучший результат тура РПЛ. У Лукина из ЦСКА 12 очков, у Сергеева – 11

Максим Осипенко показал лучший результат в 17-м туре фэнтези РПЛ.

Защитник «Ростова» дважды забил «Пари НН» и набрал 18 фэнтези-очков (+2 за игру, +12 за голы, +4 за сухой матч). В фэнтези РПЛ Осипенко выбрали 20% игроков, он – лидер команды по очкам (77) и популярности после 17-го тура. 12 фэнтези-очков за игру против «Рубина» набрал защитник ЦСКА Матвей Лукин (+2 за матч, +12 за голы, -1 за пропущенные голы, -1 за желтую карточку). За матч защитник набрал на 1 очко больше, чем в сумме за 16 туров до этого. В фэнтези РПЛ Лукина выбрали всего 89 игроков (0,39%). 11 очков (+3 за полный матч, +8 за голы) набрал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, он дважды забил «Зениту». В фэнтези РПЛ Сергеева выбрали 1,17% игроков. 👉 Моя команда в фэнтези РПЛ