18 очков Осипенко за дубль «Пари НН» – лучший результат тура РПЛ. У Лукина из ЦСКА 12 очков, у Сергеева – 11
Максим Осипенко показал лучший результат в 17-м туре фэнтези РПЛ.
Защитник «Ростова» дважды забил «Пари НН» и набрал 18 фэнтези-очков (+2 за игру, +12 за голы, +4 за сухой матч). В фэнтези РПЛ Осипенко выбрали 20% игроков, он – лидер команды по очкам (77) и популярности после 17-го тура.12 фэнтези-очков за игру против «Рубина» набрал защитник ЦСКА Матвей Лукин (+2 за матч, +12 за голы, -1 за пропущенные голы, -1 за желтую карточку). За матч защитник набрал на 1 очко больше, чем в сумме за 16 туров до этого. В фэнтези РПЛ Лукина выбрали всего 89 игроков (0,39%).11 очков (+3 за полный матч, +8 за голы) набрал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, он дважды забил «Зениту». В фэнтези РПЛ Сергеева выбрали 1,17% игроков.👉 Моя команда в фэнтези РПЛ
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе
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