Агент Лепсая: «У Клаудиньо уже нет мотивации. В Бразилии по деньгам есть предложения не меньше, чем в «Зените». «Фламенго» легко может заплатить порядка 15 млн»
Теймураз Лепсая высказался о недостатке мотивации у Клаудиньо.
– Мне кажется, у Клаудиньо уже нет мотивации. В Бразилии по деньгам у него есть предложения не меньше, чем в «Зените». «Фламенго» готов платить сумасшедшие деньги.
– Они хотят его?
– Конечно. Вопрос в том, как они договорятся с «Зенитом». Личные условия Клаудиньо точно устраивают.
– Это сколько может быть?
– Я точно не скажу…
– 2,5 миллиона может быть?
– И 3 может быть. «Фламенго» легко может заплатить «Зениту» порядка 15 миллионов за Клаудиньо, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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