Агент Лепсая: «У Клаудиньо уже нет мотивации. В Бразилии по деньгам есть предложения не меньше, чем в «Зените». «Фламенго» легко может заплатить порядка 15 млн»

Теймураз Лепсая высказался о недостатке мотивации у Клаудиньо.

– Мне кажется, у Клаудиньо уже нет мотивации. В Бразилии по деньгам у него есть предложения не меньше, чем в «Зените ». «Фламенго » готов платить сумасшедшие деньги.

– Они хотят его?

– Конечно. Вопрос в том, как они договорятся с «Зенитом». Личные условия Клаудиньо точно устраивают.

– Это сколько может быть?

– Я точно не скажу…

– 2,5 миллиона может быть?

– И 3 может быть. «Фламенго» легко может заплатить «Зениту» порядка 15 миллионов за Клаудиньо , – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»