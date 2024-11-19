Круговой об итогах года для сборной: «Набираем очки в рейтинг ФИФА, держим себя на неплохом месте. И себя в тонусе» 

Данил Круговой подвел предварительные итоги года для сборной России.

— Предстоящий матч с Сирией будет последним для сборной России в 2024 году. Какие итоги года можете подвести для национальной команды?

— Считаю, что мы во всех матчах достойно играли независимо от соперников. Выиграли все встречи, не пропускали. Самое главное, что и с Сербией (4:0), и с Беларусью (4:0), и с Вьетнамом (3:0), и теперь с Брунеем (11:0) были победы. Это важно.

Ведь рейтинг ФИФА до сих пор есть — и там надо набирать очки. Мы их набираем, держим себя на неплохом [34-м] месте. И держим себя в тонусе, – сказал защитник сборной России.