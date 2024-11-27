Литвинов интересен «Бешикташу». Новый спортдиректор «Спартака» решит будущее хавбека (Metaratings)

«Бешикташ» интересуется полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым.

Об этом сообщает Metaratings. Будущее 23-летнего полузащитника в «Спартаке » определит новый спортивный директор клуба. Пока эта должность в клубе остается вакантной.

Контракт Литвинова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе хавбека 18 матчей во всех турнирах без результативных действий. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.