Литвинов интересен «Бешикташу». Новый спортдиректор «Спартака» решит будущее хавбека (Metaratings)
«Бешикташ» интересуется полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым.
Об этом сообщает Metaratings. Будущее 23-летнего полузащитника в «Спартаке» определит новый спортивный директор клуба. Пока эта должность в клубе остается вакантной.
Контракт Литвинова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе хавбека 18 матчей во всех турнирах без результативных действий. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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