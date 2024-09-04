«Спартаку» интересен 19-летний форвард «Бешикташа» Кылычсой. Красно-белые готовят предложение (Мурат Озен)

«Спартаку» интересен 19-летний форвард «Бешикташа» Семих Кылычсой.

Московский клуб готовит официальное предложение по трансферу игрока, сообщает турецкий журналист Мурат Озен.

В прошлом сезоне он провел 23 матча в чемпионате Турции, забив 11 голов и отдав 4 передачи. В текущем сезоне отметился 2 передачами в 3 играх.

был включен в состав сборной Турции на Евро-2024 и провел один матч, выйдя на замену в концовке игры против Нидерландов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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