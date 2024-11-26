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  • Николич о 3:0 с «Рубином» в Кубке: «ЦСКА более-менее контролировал игру – мы молодцы, но нужно быть скромными. РПЛ – серьезный чемпионат, надо уважать каждую игру и соперника»
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Николич о 3:0 с «Рубином» в Кубке: «ЦСКА более-менее контролировал игру – мы молодцы, но нужно быть скромными. РПЛ – серьезный чемпионат, надо уважать каждую игру и соперника»

Марко Николич высказался после победы над «Рубином» в Кубке России.

Во 2-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА одержал победу со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.

«Сегодня счет 3:0, и контроль игры был более‑менее на нашей стороне.

Да, мы ЦСКА, но мы должны быть скромными. Не позволять себе быть высокомерными и недовольными победой 3:0 или 1:0. Это серьезный чемпионат, серьезные клубы и Кубок. Нельзя недооценивать никого. Мы это видим ежедневно в чемпионате.

После счета 3:0 могу сказать, что мы молодцы, следующая игра через три дня, мы уже восстанавливаемся. Конец года, слава богу, что все здоровы и без травм. Сил еще хватит для побед. У Пьянича подвернут голеностоп, посмотрим завтра. Но считаю, что ничего серьезного.

Огромное спасибо фанатам. Одна игра, когда они есть на стадионе. Совсем другая, когда их нет.

Следующая игра с ними в РПЛ будет тяжелой. Каждую игру и соперника здесь надо уважать. «Рубин» – качественная команда. Это одна из лучших команд РПЛ на стандартах в этом году. Будет тяжело», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoРубин
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
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