Николич о 3:0 с «Рубином» в Кубке: «ЦСКА более-менее контролировал игру – мы молодцы, но нужно быть скромными. РПЛ – серьезный чемпионат, надо уважать каждую игру и соперника»
Во 2-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА одержал победу со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.
«Сегодня счет 3:0, и контроль игры был более‑менее на нашей стороне.
Да, мы ЦСКА, но мы должны быть скромными. Не позволять себе быть высокомерными и недовольными победой 3:0 или 1:0. Это серьезный чемпионат, серьезные клубы и Кубок. Нельзя недооценивать никого. Мы это видим ежедневно в чемпионате.
После счета 3:0 могу сказать, что мы молодцы, следующая игра через три дня, мы уже восстанавливаемся. Конец года, слава богу, что все здоровы и без травм. Сил еще хватит для побед. У Пьянича подвернут голеностоп, посмотрим завтра. Но считаю, что ничего серьезного.
Огромное спасибо фанатам. Одна игра, когда они есть на стадионе. Совсем другая, когда их нет.
Следующая игра с ними в РПЛ будет тяжелой. Каждую игру и соперника здесь надо уважать. «Рубин» – качественная команда. Это одна из лучших команд РПЛ на стандартах в этом году. Будет тяжело», – сказал главный тренер ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий