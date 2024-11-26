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Ротенберг-младший о работе в «Локо»: «Я всегда ставил самые высокие цели, когда был игроком, мечтал выиграть РПЛ. Параллельно понимал, что после футбола нужно тоже чем-то заниматься»

Борис Ротенберг рассказал, как после игры в футбол стал менеджером.

«Я всегда ставил перед собой самые высокие цели, когда был футболистом. Для меня было очень важно, было мечтой выиграть чемпионат России.

Когда я к этой цели шел, я параллельно понимал, что после футбола нужно тоже чем-то заниматься. Параллельно, когда я играл в футбол, я занимался образованием, родители заставляли изучать языки.

Когда футбольная карьера шла к концу из-за тяжелой травмы, можно сказать, что я уже понимал, что нужно готовиться к следующему этапу своей карьеры», – сказал бывший игрок и нынешний замгендиректора «Локомотива» в программе «Футбол России».

Опубликовал: Александр Суряев
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
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