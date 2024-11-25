Далот об Амориме: «Именно тот, кто нужен «МЮ». Требует, чтобы игроки упорно работали на команду. Его философия понятна, нужно еще несколько тренировок и игр, чтобы воплотить ее в жизнь»
«Все прошло очень хорошо. Он сразу же оказал влияние с точки зрения своей философии и того, как он хочет, чтобы мы играли. Это соответствует стандартам клуба – высокоинтенсивный футбол и упорная работа на команду.
Мы должны отдать должное ему и его персоналу за всю информацию, которую они нам дали. Это было действительно понятно. Очевидно, что теперь нам понадобится еще несколько тренировок и матчей, чтобы воплотить это в жизнь.
Он действительно требовательный. Он именно тот, кто нужен для подобного клуба. В клубе должны требовать, чтобы люди профессионально и упорно работали на команду. Это четкое сообщение, которое он передает нам каждый день.
Послание [Аморима] было ясным – он хочет, чтобы мы больше контролировали матчи. И мы хотим это делать. Мне [на позиции левого защитника] было сказано: «Быстро возвращайся назад и будь по-настоящему трудолюбивым. Обеспечивай вариативность и не бойся владеть мячом».
Я чувствовал себя комфортно. Я уже пару раз играл слева, и эта система хороша для клуба. Я играл с тремя центральными защитниками раньше», – рассказал защитник «Манчестер Юнайтед».
В первом матче под руководством Рубена Аморима «Юнайтед» сыграл вничью с «Испвичем» (1:1) в АПЛ.
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