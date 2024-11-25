«Зенит» выиграет РПЛ с вероятностью 64,3%. Шансы «Краснодара» – 28,7%, «Локо» – 5,3%, «Спартака» – 1,1% (Opta)

«Зенит» вновь стал фаворитом на чемпионство в Мир РПЛ.

По данным Opta, неудачные матчи «Краснодара» увеличили вероятность чемпионства «Зенита» до 64,3%. После 13-го тура у сине-бело-голубых было 42%.

Шансы «Краснодара » уменьшились с 47% до 28,7%.

Вероятность титула «Локомотива» оценивается в 5,3%. «Cпартак» улучшил свои шансы на титул до 1,1%. «Динамо» станет чемпионом с вероятностью 0,5%.