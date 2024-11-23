У Энцо 11 фэнтези-очков против «Лестера». Полузащитник «Челси» забил впервые в сезоне АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Лестер» в 12-м туре АПЛ (2:1).

Полузащитник Энцо Фернандес поучаствовал в обоих мячах «Челси»: отдал ассист на Николаса Джексона в 1-м тайме и забил на 75-й минуте. Этот гол стал первым для Фернандеса в сезоне АПЛ.

За игру полузащитник набрал 11 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе’‘ (+3 за игру, +5 за гол, +3 за ассист), до 12-го тура у него было 22 очка. В фэнтези АПЛ Энцо Фернандеса выбрали 162 игрока (1,16%).

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