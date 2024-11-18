Чернов и Зобнин могут не сыграть с «Локомотивом». Травмированные игроки «Спартака» еще не вернулись в общую группу

Никита Чернов и Роман Зобнин могут пропустить матч с «Локомотивом».

Как сообщает Metaratings, футболисты «Спартака » все еще не вернулись к тренировкам в общей группе и могут не сыграть с «Локомотивом » 23 ноября в 16-м туре Мир РПЛ .

Напомним, Чернов получил перелом плюсневой кости на тренировке в начале сентября – ожидалось, что защитник красно-белых пропустит около 2 месяцев. Зобнин, также восстанавливающийся после травмы, не выходил на поле с 27 октября.