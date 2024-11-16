«Барса» намерена продлить контракт с Иньиго и не рассчитывает на Кристенсена. Андреас интересен клубам АПЛ

«Барселона» продлит контракт с Иньиго Мартинесом.

Действующее соглашение 33-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до конца этого сезона. Оно будет автоматически продлено на один сезон, если футболист примет участие в 60% официальных матчей «Барсы».

Однако «блауграна» намерена заключить новый контракт с игроком и без этого условия – об этом сообщают Diario Sport и Relevo. Клуб очень доволен игрой Мартинеса .

Вместе с тем отмечается , что на Андреаса Кристенсена в «Барселоне» не рассчитывают. Датчанин покинет команду в зимнее или летнее трансферное окно, интерес к нему проявляют клубы АПЛ .