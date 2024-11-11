Буланова рассказала, что Радимов переписывался с ее подругой: «Случайно увидела недвусмысленные СМС. Это подтолкнуло решиться на развод»

Татьяна Буланова вспомнила, что было поводом для развода с Владиславом Радимовым.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ певица рассказала, что обнаружила переписку экс-футболиста с ее подругой.

«Какие-то СМС недвусмысленные я случайно увидела. Просто не хочется гадости вспоминать.

Кстати, это меня подтолкнуло на то, чтобы решиться на развод», – заявила Буланова.

Еще одна приятельница артистки по имени Ольга, также приглашенная на программу, напротив, не симпатизировала Радимову. Она вспомнила, что однажды Владислав грубо повел себя по отношению к их общему знакомому. Тогда Ольга отчитала футболиста, а Татьяна ее поддержала. Супруг Булановой посчитал, что она должна была отреагировать иначе.

«Он обиделся. Встал, ушел, мне потом пишет: «Ты не встала на защиту».

Говорю, Оля была права, правда, по-хамски так повел. Оля не стала молчать, молодец, все это понимали, чтобы конфликт не создавать, промолчали», – рассказала певица.

Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты – никаких претензий быть не может»