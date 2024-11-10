Невилл об Амориме в «МЮ»: «Сложная задача – выжать максимум из этих игроков, но у него будет время. Уровень игры сейчас очень низкий, 10 матчей сезона были ужасны»

Гари Невилл высказался о назначении Рубена Аморима тренером «Манчестер Юнайтед».

– Рубен Аморим в «Манчестер Юнайтед» – хорошее назначение?

– Можно только сказать «возможно», потому что мы видели, как приходили и терпели неудачу отличные тренеры с прекрасными намерениями и большим оптимизмом. Как болельщики «Юнайтед», мы не должны забывать, что в футболе никогда не стоит думать, что надежды нет. Поэтому у меня есть надежда. Я с оптимизмом смотрю на приход нового тренера. Думаю, у него есть характер. Он очень молод и полон энтузиазма. Его не запятнал предыдущий опыт в Премьер-лиге.

Мы не до конца понимаем, что получим. Его поддержит преданная фан-база, это данность. Но у него очень сложная работа – очень быстро сформировать из этой группы игроков команду, которая будет показывать, что хочет хорошо выступать за клуб. Я имею в виду, что уровень игры действительно низкий. На данный момент они плохи настолько, насколько это возможно.

10 матчей этого сезона были ужасны. Тот, что был под руководством Руда ван Нистелроя против «Челси», мне показался просто унылым. Поэтому ему нужно привнести уровень веры, уверенности и энергии и выжать максимум из тех игроков, которых он унаследует. И это сложная задача номер один, но у него будет время.

Он первый, кого назначили новые владельцы, и когда приходит новый тренер, я всегда полон энтузиазма и надежд, что он сможет переломить ситуацию, – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».