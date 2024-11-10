  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл об Амориме в «МЮ»: «Сложная задача – выжать максимум из этих игроков, но у него будет время. Уровень игры сейчас очень низкий, 10 матчей сезона были ужасны»
3

Невилл об Амориме в «МЮ»: «Сложная задача – выжать максимум из этих игроков, но у него будет время. Уровень игры сейчас очень низкий, 10 матчей сезона были ужасны»

Гари Невилл высказался о назначении Рубена Аморима тренером «Манчестер Юнайтед».

– Рубен Аморим в «Манчестер Юнайтед» – хорошее назначение?

– Можно только сказать «возможно», потому что мы видели, как приходили и терпели неудачу отличные тренеры с прекрасными намерениями и большим оптимизмом. Как болельщики «Юнайтед», мы не должны забывать, что в футболе никогда не стоит думать, что надежды нет. Поэтому у меня есть надежда. Я с оптимизмом смотрю на приход нового тренера. Думаю, у него есть характер. Он очень молод и полон энтузиазма. Его не запятнал предыдущий опыт в Премьер-лиге.

Мы не до конца понимаем, что получим. Его поддержит преданная фан-база, это данность. Но у него очень сложная работа – очень быстро сформировать из этой группы игроков команду, которая будет показывать, что хочет хорошо выступать за клуб. Я имею в виду, что уровень игры действительно низкий. На данный момент они плохи настолько, насколько это возможно.

10 матчей этого сезона были ужасны. Тот, что был под руководством Руда ван Нистелроя против «Челси», мне показался просто унылым. Поэтому ему нужно привнести уровень веры, уверенности и энергии и выжать максимум из тех игроков, которых он унаследует. И это сложная задача номер один, но у него будет время.

Он первый, кого назначили новые владельцы, и когда приходит новый тренер, я всегда полон энтузиазма и надежд, что он сможет переломить ситуацию, – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
болельщики
logoРубен Аморим
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скоулз воодушевлен назначением Аморима в «МЮ»: «Все немного завидуют – мы опередили 3-5 лучших клубов Европы. О нем с уважением думают в «Ман Сити»
19вчера, 13:18
Игроки «МЮ» впечатлены работой Аморима в «Спортинге» и ожидают успешного сезона (MEN)
298 ноября, 18:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Бетис» – «Сельта»
17821 минуту назад
Гути призвал «Реал» вернуть 38-летнего Рамоса в связи с травмами защитников
2132 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Крыльев», «Спартак» примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
54532 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Лестером», «Челси» против «Арсенала»
471сегодня, 07:24
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
сегодня, 07:00Спецпроект
4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости
9сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Аталанта» примет «Удинезе», «Интер» против «Наполи»
66сегодня, 06:03
У Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре. Рекорд у Руни – 36
25сегодня, 05:47
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
сегодня, 05:00Спецпроект
Месси забил головой «Атланте» Миранчука. Лео набрал 21+11 в 22 матчах, завершив сезон в МЛС
53сегодня, 03:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
216 минут назад
Галактионов о внимании к Батракову: «Призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался»
318 минут назад
«Крылья Советов» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
619 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева примет «Реймс», «Лилль» в гостях у Ниццы»
4319 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Айнтрахт», «Аугсбург» принимает «Хоффенхайм»
1720 минут назад
LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Волгаря»
146 минут назадLive
«Интер» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
48 минут назад
Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
458 минут назад
«Челси» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
7сегодня, 07:36
Милитао о травме «крестов»: «Это всего лишь очередной бой, который нужно выиграть. Сдаваться – это не про меня!»
8сегодня, 07:17