📸 «Барса» Флика душит соперников офсайдами. Из-за вне игры отменили 11 голов в ворота «блауграны» – вспоминаем их все

Одним из оружий «Барселоны» Ханси Флика стала офсайдная ловушка. Если бы не этот прием, счет в последним класико мог быть совсем другим, ведь два гола «Мадрида» отменили из-за положения вне игры. Всего в матче с «Реалом» каталонцы поймали соперника в офсайд 12 раз , один только Мбаппе оказался вне игры рекордные восемь раз.

От хитрости Флика пострадал не только «королевский клуб». За 11 матчей в Ла Лиге соперники «Барсы» суммарно оказывались в офсайде 77 раз – в этом сезоне это наивысший показатель среди клубов из топ-5 лиг Европы. Ближе всего к каталонцам подобрался «Брайтон», чьи оппоненты в текущей кампании оказывались вне игры 35 раз.

Для сравнения, в прошлом сезоне соперники «Барсы» за 53 матча заработали 154 офсайда – 2,90 в среднем за игру. При Флике за 14 встреч во всех турнирах число офсайдов оппонентов уже составляет 93, что равняется 6,63 за матч. Разница заметна даже при сравнении с «Баварией» Ханса-Дитера – 103 вне игры у соперников в 34-х матчах Бундеслиги.

Эффективность офсайдной ловушки «Барсы» Флика выглядит еще ярче, если вспомнить, что во всех турнирах судьи отменили 11 голов в ворота каталонцев из-за офсайда. Издание Mundo Deportivo вспомнило все отмененные мячи соперников «блауграны», каждый такой мяч журналисты проиллюстрировали, давайте оценим.

11 отмененных голов в ворота «Барсы»

Как думаете, сколько офсайдов схватят соперники «Барселоны» к концу сезона?

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В этом разница между Фликом и Хави. При немце в «Барсе» железная дисциплина – Ханси не исполнил просьбу игроков после разгрома «Мадрида»