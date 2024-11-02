«Спартак» победил ЦСКА на выезде в РПЛ впервые со времен Карреры в апреле 2017 года

«Спартак» обыграл ЦСКА на выезде в РПЛ впервые за 7 лет.

Красно-белые выиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

Это первая выездная победа «Спартака » над армейцами в рамках Премьер-лиги с 30 апреля 2017 года – тогда команда, которой руководил Массимо Каррера , выиграла у ЦСКА в гостях со счетом 2:1.

После сегодняшней игры красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , армейцы – 6-е.