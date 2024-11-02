«Спартак» победил ЦСКА на выезде в РПЛ впервые со времен Карреры в апреле 2017 года
«Спартак» обыграл ЦСКА на выезде в РПЛ впервые за 7 лет.
Красно-белые выиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
Это первая выездная победа «Спартака» над армейцами в рамках Премьер-лиги с 30 апреля 2017 года – тогда команда, которой руководил Массимо Каррера, выиграла у ЦСКА в гостях со счетом 2:1.
После сегодняшней игры красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, армейцы – 6-е.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости