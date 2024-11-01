«Зенит» против мирового лидера: рухнет ли историческая серия Махачкалы?

В субботу, 2 ноября, «Зенит» дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Проходная афиша получила неожиданную статистическую интригу. Аутсайдер отказывается играть на тотал больше 2,5 в РПЛ. Кто же остановит Махачкалу, если не «Зенит»?

А в чем, собственно, аномалия?

Мы ранее уже подробно останавливались на удивительных статистических показателях «Динамо» в нынешнем сезоне. Например, после одиннадцатого тура и ничьей с «Факелом» клуб оставался единственным во всех высших лигах Европы без хотя бы одной игры с тремя и более голами.

Такой результат «Динамо» – совсем не случайность. Он был относительно ожидаем. О трендах в игре Махачкалы мы писали еще в июле . Правда, конечно, было невозможно представить, что «верховых» матчей не будет совсем.

Важно, что в Кубке «Динамо» играет совсем по-другому: в менее важном турнире проскочил даже безумный триллер с Самарой (3:3) и не столь драматичная погоня за одноклубниками из Москвы (2:2).

Если же рассматривать именно выступления в лигах, то равных «Динамо» нет. В РПЛ в матчах с участием команды Хасанби Биджиева забивается в среднем 1,3 гола за игру. Ничего случайного – за весь сезон Махачкалой создано моментов только на 7,78 по xG. То есть один голевой момент за матч – уже повод для радости.

Интересно, что второе место с конца по средней результативности сейчас делят «Факел» и… ЦСКА (2,2 гола за игру).

Перспективные аналоги есть в Африке и Иране

Если в начале октября у «Динамо» еще было несколько соперников в этом рейтинге с похожей статистикой хотя бы в низших лигах Европы, то сейчас их почти нет. В третьем испанском дивизионе середняк «Еклано» провел десять матчей подряд с тремя и менее голами.

Традиционно мало забивают в Иране: здесь осторожный «Сирьян» умудряется удерживать в своих матчах результативность ниже гола за игру, правда, позади только семь матчей.

С семи встреч на тотал меньше стартовали ямайский «Хамбл Лайонс» и южноафриканский «Суперспорт». Такой вот рейтинг статистических соседей для Махачкалы.

Букмекеры ждут, что серия закончится, но коэффициенты – очень осторожные

Пока коэффициент на три гола и более в Санкт-Петербурге – 1.90. Это рекордный показатель для домашней игры «Зенита». Обычно тотал больше на стадионе чемпиона предлагается в диапазоне 1.50-1.70, чаще даже можно встретить базовый тотал в 3,5 гола. Например, во встрече с «Факелом» на верховой сценарий предлагали заключать пари за 1.75. Естественно, серия Махачкалы вынуждает аналитиков вносить корректировки.

На удивление и матчи «Зенита» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне – далеко не гарантия зрелищности: в четырех играх из шести забивали именно меньше трех голов.

Впрочем, сейчас факторов в пользу разгрома достаточно: «Зенит» банально выше классом, имеет мотивацию в чемпионской гонке, многие лидеры, включая Андрея Мостового, набрали форму, Александр Соболев очень хочет отличиться первым голом в РПЛ.

Еще и допускается возвращение Максима Глушенкова. Теоретически можно представить, что один из лидеров бомбардирской гонки выйдет на поле во втором тайме.

Совсем тревожный факт для фанатов футбола Хасанби Биджиева и легендарной серии – кошмарная ситуация с защитниками:

● Игрок сборной России Валентин Пальцев дисквалифицирован; ● Основной футболист в тройке Джемал Табидзе получил травму в игре с «Акроном»; ● Первый резервист Муталип Алибеков еще не восстановился после повреждения; ● Ранее до конца сезона выбыл основной левый защитник Александр Сандрачук.

То есть у Хасанби Биджиева остался только один основной центрбек Идар Шумахов. Тренеру придется либо подключать молодежь, либо страховать оборону кем-то из полузащитников.

Очень вероятно, что в день игры коэффициенты на три гола и более все же рухнут – никаких объективных факторов в пользу успешной встречи для гостей почти не осталось, если только сам «Зенит» не поленится и решит сохранить чудесную серию.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Михаил Киреев, Александр Вильф