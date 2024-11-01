Сергей Ташуев: «РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, возможно. У нас пешком не поиграешь, приезжают хорошие легионеры из топ-4»

Сергей Ташуев поделился мыслями относительно уровня РПЛ.

«У меня не такое мнение по поводу уровня иностранцев в России, как у Дзюбы.

В нашем футболе, как и везде, у кого-то из легионеров выше уровень, а у кого-то – ниже.

Раньше к нам приезжали не самые известные Халк и Витцель, но они делали разницу. Так что все как обычно – ничего не изменилось.

РПЛ 100 процентов входит в топ-10 или, возможно, даже в топ-8 лиг Европы.

Мы варимся в собственном соку, нам тяжело сравнивать себя с другими, но к нам приезжают хорошие европейские и латиноамериканские легионеры из топ-4.

Тот же Пьянич к нам приехал – у нас тут пешком не поиграешь», – сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.