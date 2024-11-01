Сергей Ташуев: «РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, возможно. У нас пешком не поиграешь, приезжают хорошие легионеры из топ-4»
Сергей Ташуев поделился мыслями относительно уровня РПЛ.
«У меня не такое мнение по поводу уровня иностранцев в России, как у Дзюбы.
В нашем футболе, как и везде, у кого-то из легионеров выше уровень, а у кого-то – ниже.
Раньше к нам приезжали не самые известные Халк и Витцель, но они делали разницу. Так что все как обычно – ничего не изменилось.
РПЛ 100 процентов входит в топ-10 или, возможно, даже в топ-8 лиг Европы.
Мы варимся в собственном соку, нам тяжело сравнивать себя с другими, но к нам приезжают хорошие европейские и латиноамериканские легионеры из топ-4.
Тот же Пьянич к нам приехал – у нас тут пешком не поиграешь», – сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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