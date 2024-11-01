Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»
Алексей Батраков тренируется в общей группе «Локомотива».
Об этом заявил бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
«Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке», – сказал Кузьмичев.
В матче Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) Батраков получил повреждение после стыка с Густаво Мантуаном.
В этом сезоне полузащитник «Локомотива» провел 13 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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