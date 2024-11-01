Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»

Алексей Батраков тренируется в общей группе «Локомотива».

Об этом заявил бывший директор академии «Локомотива » Владимир Кузьмичев .

«Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке», – сказал Кузьмичев.

В матче Мир РПЛ против «Зенита » (1:1) Батраков получил повреждение после стыка с Густаво Мантуаном .

В этом сезоне полузащитник «Локомотива» провел 13 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.