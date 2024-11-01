Okko стал спонсором «Динамо»: «В рамках партнерства планируются создание уникального контента, акции и мероприятия, направленные на стратегическое развитие брендов»
«Динамо» и Okko заявили о сотрудничестве.
Онлайн-кинотеатр стал официальным спонсором клуба.
«Ведущий российский онлайн-кинотеатр будет сотрудничать с нашим футбольным клубом.
В рамках партнерства планируются создание уникального контента, проведение онлайн- и офлайн-акций для болельщиков бело-голубых и мероприятия, направленные на стратегическое развитие обоих брендов», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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