Okko стал спонсором «Динамо»: «В рамках партнерства планируются создание уникального контента, акции и мероприятия, направленные на стратегическое развитие брендов»

«Динамо» и Okko заявили о сотрудничестве.

Онлайн-кинотеатр стал официальным спонсором клуба.

«Ведущий российский онлайн-кинотеатр будет сотрудничать с нашим футбольным клубом.

В рамках партнерства планируются создание уникального контента, проведение онлайн- и офлайн-акций для болельщиков бело-голубых и мероприятия, направленные на стратегическое развитие обоих брендов», – говорится в заявлении клуба.