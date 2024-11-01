Тренер «Астаны» назвал «беспределом» судейство выигранного матча с «Атырау», закончившегося дракой: «Это просто убийство»

После перенесенного матча 17-го тура казахстанской Премьер-лиги случилась драка.

«Астана» дома обыграла «Атырау» со счетом 3:2 благодаря победному голу с пенальти на 102-й минуте. Перед этим соперники сравняли счет на 97-й минуте, а также не был засчитан гол «Астаны». Матч закончился массовой дракой .

Благодаря этой победе астанинцы вышли на первое место в чемпионате – обошли на два очка «Кайрат» за два тура до конца.

«Что сегодня творил судья, это просто беспредел, ни в какие ворота не лезет. В конце ему уже деваться некуда было, за 10 секунд там уже двоим игрокам «Атырау» мяч попал в руку. Это уже безвыходная ситуация. Это просто убийство, слава богу выиграли, ребята в нашей раздевалке поняли, что такое характер, что такое игра до конца», – заявил после игры главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян, его цитирует Sports.kz.

После игры на поле началась массовая драка между представителями команд. Поводом для нее стал конфликт на бровке рядом со скамейками команд.

До завершения чемпионата «Астане» осталось провести матчи с «Тоболом» (6-е место) в гостях и «Жетысу» (10-е) дома. «Кайрат» сыграет с «Ордабасы» (3-е) на своем поле и закончит турнир выездным матчем с «Атырау» (7-е). Чемпионат Казахстана завершится 10 ноября.