Гафин после победы «Динамо» 4:3: «Продолжаем серию веселого футбола. Он корвалольный для руководства и привлекательный для болельщиков»

Дмитрий Гафин прокомментировал последние результаты «Динамо».

Сегодня команда Марцела Лички обыграла «Химки » в 13-м туре Мир РПЛ со счетом 4:3. В двух предыдущих матчах бело-голубые победили «Крылья Советов» (6:3) и «Рубин» (4:0).

– Важные три очка. Мы продолжаем серию веселого медийно привлекательного футбола. Он привлекателен для болельщиков и корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей.

Важно, что мы победили, надо улучшать игру в обороне и идти к следующей игре. В идеале хочется не пропускать, чем как можно больше забивать. Но в нашем случае главное итоговый результат.

– Как оцените игру в атаке?

– Четыре гола забито. Что еще нужно? – сказал председатель совета директоров московского «Динамо ».