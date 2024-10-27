Гафин после победы «Динамо» 4:3: «Продолжаем серию веселого футбола. Он корвалольный для руководства и привлекательный для болельщиков»
Дмитрий Гафин прокомментировал последние результаты «Динамо».
Сегодня команда Марцела Лички обыграла «Химки» в 13-м туре Мир РПЛ со счетом 4:3. В двух предыдущих матчах бело-голубые победили «Крылья Советов» (6:3) и «Рубин» (4:0).
– Важные три очка. Мы продолжаем серию веселого медийно привлекательного футбола. Он привлекателен для болельщиков и корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей.
Важно, что мы победили, надо улучшать игру в обороне и идти к следующей игре. В идеале хочется не пропускать, чем как можно больше забивать. Но в нашем случае главное итоговый результат.
– Как оцените игру в атаке?
– Четыре гола забито. Что еще нужно? – сказал председатель совета директоров московского «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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