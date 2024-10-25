От инфаркта умер воспитанник «ПСЖ», экс-хавбек «Марселя» и сборной Марокко Баррада. Ему было 35 лет
Экс-хавбек сборной Марокко Абдельазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.
По данным марокканских СМИ, воспитанник «ПСЖ» умер от инфаркта.
Баррада завершил игровую карьеру в 2021 году, забив 4 гола в 26 матчах за национальную команду.
Также он известен по выступлениям за «Марсель», «Хетафе», «Аль-Наср» из Дубая, «Аль-Джазиру», «Антальяспор» и катарскую «Аль-Шаханию».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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