От инфаркта умер воспитанник «ПСЖ», экс-хавбек «Марселя» и сборной Марокко Баррада. Ему было 35 лет

Экс-хавбек сборной Марокко Абдельазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.

По данным марокканских СМИ, воспитанник «ПСЖ » умер от инфаркта.

Баррада завершил игровую карьеру в 2021 году, забив 4 гола в 26 матчах за национальную команду.

Также он известен по выступлениям за «Марсель », «Хетафе », «Аль-Наср» из Дубая, «Аль-Джазиру», «Антальяспор» и катарскую «Аль-Шаханию».