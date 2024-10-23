Экс-тренер «Торпедо» Клотет возглавил «Триестину»
Пеп Клотет назначен главным тренером «Триестины».
47-летний специалист сменил Микеле Сантони, который покинул тренерский пост в конце сентября. Клуб из Триеста выступает в 3-м дивизионе Италии.
Последним местом работы испанца было московское «Торпедо», которое он возглавлял с марта по октябрь 2023 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм «Триестины»
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