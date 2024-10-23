Экс-тренер «Торпедо» Клотет возглавил «Триестину»

Пеп Клотет назначен главным тренером «Триестины».

47-летний специалист сменил Микеле Сантони, который покинул тренерский пост в конце сентября. Клуб из Триеста выступает в 3-м дивизионе Италии .

Последним местом работы испанца было московское «Торпедо », которое он возглавлял с марта по октябрь 2023 года.

Фото: instagram.com/u.s.triestinacalcio