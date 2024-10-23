Экс-хавбека сборной Чили Вальдивию арестовали по подозрению в сексуальном насилии
Экс-игрока сборной Чили арестовали по подозрению в сексуальном насилии.
В понедельник утром женщина обратилась в юридическую медицинскую службу с заявлением о сексуальном насилии со стороны Хорхе Вальдивии. Накануне вечером они провели время в ресторане Сантьяго.
Во вторник бывший футболист был задержан. Он заявил, что у него были отношения по обоюдному согласию с заявительницей.
«Я не знаю мотивов этого поступка, но я категорически отрицаю, что совершал насильственные действия по отношению к кому-то», – сказал Вальдивия.
В составе сборной Чили Хорхе провел 79 матчей и стал победителем Кубка Америки-2015.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AP
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