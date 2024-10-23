Экс-хавбека сборной Чили Вальдивию арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Экс-игрока сборной Чили арестовали по подозрению в сексуальном насилии.

В понедельник утром женщина обратилась в юридическую медицинскую службу с заявлением о сексуальном насилии со стороны Хорхе Вальдивии . Накануне вечером они провели время в ресторане Сантьяго.

Во вторник бывший футболист был задержан. Он заявил, что у него были отношения по обоюдному согласию с заявительницей.

«Я не знаю мотивов этого поступка, но я категорически отрицаю, что совершал насильственные действия по отношению к кому-то», – сказал Вальдивия.

В составе сборной Чили Хорхе провел 79 матчей и стал победителем Кубка Америки-2015.