Артета об 1:0 с «Шахтером»: «Очень доволен результатом, в ЛЧ всегда сложно. «Арсенал» должен был забивать больше в первом тайме»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Шахтером».

Лондонская команда одержала победу со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда сложно. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во втором я чувствовал некоторую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад было непросто. Мы оставили в игре интригу, но заработали три очка.

Надо отдать должное «Шахтеру », они храбрые. Когда вы даете им время поработать с мячом, а сами теряете мяч, вам приходится трудно».

О нереализованном пенальти

«Не знаю, было ли это связано с усталостью. Я не знаю [почему Хавертц не бил пенальти]. Он один из наших пенальтистов, но в этот раз бил Лео [Троссард ].

О Мартинелли

«Он был действительно хорош. Сегодня он выглядел очень опасно. Было видно, что он был свеж после того, как не вышел в стартовом составе на выходных».

О Райе

«Мы допускаем не так уж много моментов у своих ворот, но он нужен нам в такие моменты. Он по-настоящему уверен в себе, чувствует связь с командой и находится в отличной форме».

О травмированных

«Сака пока не тренируется, поэтому не будет доступен [к матчу с «Ливерпулем»], а Рикки [Калафиори] что-то почувствовал и не смог продолжать игру. Немного волнуюсь», – сказал Артета .