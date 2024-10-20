У Ямаля 10 (4+6) очков в 10 матчах Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» – лучший ассистент турнира

Ламин Ямаль отдал шестой голевой пас в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» ассистировал Педри в игре с «Севильей» (2:0, первый тайм). 21-летний полузащитник отправил мяч в девятку ударом с линии штрафной.

17-летний Ямаль лидирует в списке лучших ассистентов турнира. Его ближайшие преследователи, Оскар Мингеса и Алекс Баэна , отдали по 5 результативных передач.

Ламин также отличился 4 голами в 10 матчах лиги. Его статистику можно найти здесь .