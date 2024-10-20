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  • У Ямаля 10 (4+6) очков в 10 матчах Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» – лучший ассистент турнира
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У Ямаля 10 (4+6) очков в 10 матчах Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» – лучший ассистент турнира

Ламин Ямаль отдал шестой голевой пас в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» ассистировал Педри в игре с «Севильей» (2:0, первый тайм). 21-летний полузащитник отправил мяч в девятку ударом с линии штрафной.

17-летний Ямаль лидирует в списке лучших ассистентов турнира. Его ближайшие преследователи, Оскар Мингеса и Алекс Баэна, отдали по 5 результативных передач.

Ламин также отличился 4 голами в 10 матчах лиги. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoБарселона
logoСевилья
logoЛа Лига
logoОскар Мингеса
logoПедри
logoАлекс Баэна
logoЛамин Ямаль
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