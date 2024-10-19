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Юран о Станковиче: «Печально, что в России работают посредственные иностранцы. Самоуважение должно быть. Кого он тренировал, «Сампдорию»? А у нас почему-то в топ-клубе»

Сергей Юран высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский специалист возглавил красно-белых в июле этого года. Команда занимает шестое место в Мир РПЛ, набрав 19 очков за 11 матчей.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России.

– Какие ожидания от тренерской дуэли Станкович – Мусаев?

– Турнирную таблицу посмотрите, там все показано. Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть.

– Как относитесь к Станковичу?

– А кого он тренировал? «Сампдорию»? Сколько тренировал? За тренера всегда говорит результат. А у нас почему-то он тренирует топ-клуб, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран.

В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoСампдория
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
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