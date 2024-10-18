Тренер «Акрона» про 0:5 с «Зенитом»: «В наши ворота быстро залетели 2 мяча. По сути, игра была закончена. Оказались не совсем готовы психологически»

Главный тренер «Акрона» подвел итоги матча с «Зенитом» (0:5).

– Что не получилось в этой игре?

– Многое. Самое главное – очень много говорили о том, что Вендел создает полусредние зоны, за спиной получая матч, не хватило правильной реакции на это. Он часто входил в эти зоны и прижимал нас к воротам, и отсюда мы получали частые угрозы, некоторые из которых привели к голам. Тот случай, когда есть такой футболист, как Вендел, у которого это очень хорошо получается. Понимали это, знали, тренировали, акцентировали на этом внимание. Это одна из ключевых проблем. Вторая – реакция на потерю мяча, как команда атаковала на скорости. Не хватило баланса, как и в предыдущем матче.

Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления. Надо отметить, что первый голевой момент создали мы. Провели хорошую атаку – пустые ворота, игрок в воротах, подними мяч, чуть‑чуть ударь в сторону, тогда был бы гол. Это бы придало дополнительную энергию футболистам, заставило бы игроков «Зенита» задуматься. После этого в наши ворота быстро залетели два мяча. По сути, игра была закончена, – сказал Заурбек Тедеев.