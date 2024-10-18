Деку: «Ямаль пишет свою историю в «Барселоне», как Месси, Кройфф, Иньеста и Роналдиньо»

Деку поставил Ламина Ямаля в один ряд с Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Ламин пишет свою историю в «Барселоне». Как Месси, Кройфф , Иньеста и Роналдиньо в свое время.

У него есть все для того, чтобы стать примером для подражания в этом клубе. Здорово, что он с нами, мы ценим его и заботимся о нем.

Его умение принимать решение крайне редко увидишь у футболиста в таком возрасте», – сказал спортивный директор «блауграны» в интервью RAC1.