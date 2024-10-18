Деку: «Ямаль пишет свою историю в «Барселоне», как Месси, Кройфф, Иньеста и Роналдиньо»
Деку поставил Ламина Ямаля в один ряд с Лионелем Месси и Роналдиньо.
«Ламин пишет свою историю в «Барселоне». Как Месси, Кройфф, Иньеста и Роналдиньо в свое время.
У него есть все для того, чтобы стать примером для подражания в этом клубе. Здорово, что он с нами, мы ценим его и заботимся о нем.
Его умение принимать решение крайне редко увидишь у футболиста в таком возрасте», – сказал спортивный директор «блауграны» в интервью RAC1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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