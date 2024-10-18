Иньиго о Ямале: «Мы должны помочь ему не отвлекаться от футбола, вокруг много соблазнов. У 17-летних игроков сегодня другая ментальность, они уже многое испытали в своем возрасте»

Иньиго Мартинес высказался о потенциале Ламина Ямаля.

«Нам известно, каким потенциалом обладает Ламин . Не стоит торопить события. За такой короткий промежуток времени он показал свой талант, и мы должны помочь ему не отвлекаться, потому что в мире футбола легко поддаться разным соблазнам.

Он – парень с головой на плечах и знает, чего хочет, поэтому в нем есть уверенность. Мы надеемся, что он продолжит играть на том же уровне.

Вместе с Робертом [Левандовским] я один из ветеранов команды, но молодые игроки сегодня обладают другой ментальностью. Они не кажутся 17 или 18-летними. Они уже многое испытали для своего возраста, и мы стараемся помогать молодым игрокам всеми возможными способами, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Они показывают, что более чем достойны играть за «Барсу», – сказал защитник сине-гранатовых в интервью Club del Deportista.