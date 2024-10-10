Балотелли вернется в Серию А? Общается с «Дженоа» и «Торино», без клуба уже четыре месяца

Неужели еще позажигает.

34-летний Марио Балотелли может вернуться в топ-футбол: у нападающего появились варианты в Серии А. Итальянец уже четвертый месяц в поисках нового клуба – и сейчас значительно продвинулся.

Как Балотелли искал клуб: мечтал о «Боке», мог уехать в Бразилию, Болгарию и даже 3-ю лигу Испании

Балотелли покинул «Адана Демирспор» в мае и с тех пор свободен.

Искал новый клуб еще в составе прошлого: на стриме с Серхио Агуэро смотрел заключительный матч «Ман Сити» в АПЛ-2023/24 против «Вест Хэма» (3:1). Во время трансляции обсуждали аргентинский футбол, Балотелли предпочел «Боку» «Риверу»: «Мечта – играть на «Бомбонере».

Агуэро отреагировал незамедлительно и тут же отправил войс президенту «Боки» Хуану Роману Рикельме: «Привет, Роми. Я смотрю матч «Сити» – «Вест Хэм» с Марио Балотелли и хочу сказать, что его мечта – играть за «Боку». Так что теперь мяч на вашей половине. В июне он станет свободным агентом». Судя по всему, клуб не отреагировал.

Дальше – только слухи. В июле говорили о возможном бесплатном переходе в «Коринтианс», руководство клуба несколько раз встречалось с агентами футболиста, но не срослось. Как и с софийским ЦСКА: ограничились переговорами.

Сватали даже в третью лигу Испании. По информации Cadena Cope Alicante, нападающим интересовался «Интерсити». Обсуждали контракт до конца сезона-2025/26 и были близки к закрытию сделки, но и тут все сорвалось.

В конце сентября Марио заявил, что хочет вернуться в Италию: «Именно поэтому я все еще нахожусь дома. Мне поступали предложения из-за рубежа, но я притормозил, потому что надеюсь вернуться в Серию А. Нет ни одной команды, в которую я бы не вписался, мне просто нужно подумать, какие из них могут мне не подойти».

Некоторые уже заинтересовались. Сначала в «Торино»: рассматривали нападающего как замену Дувану Сапате (порвал «кресты» и мениск). Колумбиец вылетел на семь месяцев, свободный агент Балотелли отлично вписался бы.

Самые свежие разговоры – про «Дженоа». Об этом сообщил Фабрицио Романо: тренер генуэзцев Альберто Джилардино лично звонил нападающему и обсуждал возможный переход.

Возвращается в большую игру?

Балотелли в «Адане»: взрывал петарды в раздевалке, попадал в ДТП пьяным и выходил с капитанской повязкой

В прошлом сезоне Балотелли оформил 7+1 за «Адана Демирспор». Вернулся уже во время сезона (до этого заезжал с 2021-го по 2022-й), в сентябре расторгнув контракт со швейцарским «Сьоном».

С результативностью все неплохо, забивал победный «Карагюмрюку» в лиге (1:0) и сравнивал на последних минутах с конкурентом «Коньяспором» (2:2). В четырех матчах выходил с капитанской повязкой.

Правда, прежний Марио никуда не делся, параллельно с футболом Балотелли регулярно попадал в нелепости. В ноябре 2023-го угодил в ДТП в Брешии, врезался в ограждение. Не пострадал из-за сработавших подушек безопасности.

Марио выбрался из автомобиля, ему оказали медицинскую помощь, затем игроку пришлось пройти тест на алкоголь. По данным Giornale di Brescia, первичный тест оказался положительным, от дальнейшей проверки Балотелли отказался. У него на время отозвали водительские права.

6 марта итальянец взорвал петарду в раздевалке команды после матча как раз с «Карагюмрюком» – поджег ее, бросил в центр помещения и закрыл уши.

Последний матч за «Адану» против «Газиантепа» в мае тоже вышел противоречивым. Нападающий появился в старте с капитанской повязкой, отдал голевую и на 39-й минуте схватил прямую красную за удар локтем в лицо. Ушел при счете 1:2, после соперник закинул еще четыре мяча.

Заключительные две игры Балотелли пропустил из-за дисквалификации, контракт продлевать не стали. С тех пор он без клуба.

После ухода нападающий тренировался индивидуально и съездил в отпуск в Италию. Там переживал за сборную после вылета Италии в 1/8 финала Евро-2024: в соцсетях завирусилось видео , где Балотелли упал на землю на улице и долго не мог подняться – удалось только с помощью прохожего.

«Я видел видео, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Я не вижу проблемы в том, чтобы провести вечер с друзьями, никому не навредив. Потом меня осудили, но за что? Потому что вам не показали все изображения.

После такой Италии (вероятно, Балотелли имеет в виду как раз сборную на Евро-2024 – Спортс), новость, которая должна была стать предметом обсуждения, – то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумайте о серьезных вещах».

Параллельно поддерживал физическую форму и выкладывал видео тренировок. С ударом по-прежнему порядок.

Готов к новому клубу.

Осталось его найти.

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Фото: East News /Eren Bozkurt / ANADOLU / Anadolu via AFP; instagram.com/mb459