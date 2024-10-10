«Реал» об Ассоциации пострадавших от «Бернабеу»: «Они злонамеренно передают судебным органам и обществу ложную информацию»

«Реал» выступил с заявлением относительно скандала вокруг «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Бернабеу » с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.

Ассоциация пострадавших от «Бернабеу» выступила с заявлением : «Верим в правосудие, но опасаемся, что «Реал» пытается выиграть время и изменить лицензию. Бизнес-модель под угрозой – они сделают все, чтобы отбить вложения».

«В связи с распространением категорически ложной информации от Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (Ассоциация жителей района, пострадавших от «Бернабеу» – Спортс’‘), в контексте предварительного разбирательства в Мадридском суде, опубликованной различными средствами массовой информации, клуб хотел бы заявить следующее:

1. «Реал» имеет и всегда имел соответствующую муниципальную лицензию на деятельность и эксплуатацию, которая полностью охватывает проведение спортивных мероприятий на стадионе «Сантьяго Бернабеу ».

Кроме того, абсолютно неверно, что клуб осуществляет или осуществлял свою спортивную деятельность по просроченной лицензии, равно как и неверно, что эта лицензия была использована третьими лицами для введения в заблуждение каких-либо государственных органов.

2. Концерты, которые проводились на «Бернабеу», не требуют предоставления муниципальной лицензии, а скорее предоставления административного разрешения, которое, при необходимости, выдается Мадридом музыкальным промоутерам каждого мероприятия в соответствии с законом 17/1997 от 4 июля, касающимся развлечений и мероприятий. Все концерты, проводимые на «Бернабеу», получили такое разрешение.

3. «Реал» активно работает совместно с автономным сообществом Мадрид и городским советом Мадрида над устойчивостью и сосуществованием, чтобы деятельность на стадионе осуществлялась с полным уважением не только к закону, но и к окружающей среде и району.

4. Клуб сожалеет о том, что Ассоциация пострадавших от «Бернабеу», помимо того, что она не участвует в усилиях «Реала» по защите интересов этой группы, злонамеренно и сознательно передает судебным органам и общественному мнению информацию, которая категорически противоречит действительности», – сказано в сообщении «Мадрида».