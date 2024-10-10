  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» об Ассоциации пострадавших от «Бернабеу»: «Они злонамеренно передают судебным органам и обществу ложную информацию»
10

«Реал» об Ассоциации пострадавших от «Бернабеу»: «Они злонамеренно передают судебным органам и обществу ложную информацию»

«Реал» выступил с заявлением относительно скандала вокруг «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.

Ассоциация пострадавших от «Бернабеу» выступила с заявлением: «Верим в правосудие, но опасаемся, что «Реал» пытается выиграть время и изменить лицензию. Бизнес-модель под угрозой – они сделают все, чтобы отбить вложения».

«В связи с распространением категорически ложной информации от Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (Ассоциация жителей района, пострадавших от «Бернабеу» – Спортс’‘), в контексте предварительного разбирательства в Мадридском суде, опубликованной различными средствами массовой информации, клуб хотел бы заявить следующее:

1. «Реал» имеет и всегда имел соответствующую муниципальную лицензию на деятельность и эксплуатацию, которая полностью охватывает проведение спортивных мероприятий на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Кроме того, абсолютно неверно, что клуб осуществляет или осуществлял свою спортивную деятельность по просроченной лицензии, равно как и неверно, что эта лицензия была использована третьими лицами для введения в заблуждение каких-либо государственных органов.

2. Концерты, которые проводились на «Бернабеу», не требуют предоставления муниципальной лицензии, а скорее предоставления административного разрешения, которое, при необходимости, выдается Мадридом музыкальным промоутерам каждого мероприятия в соответствии с законом 17/1997 от 4 июля, касающимся развлечений и мероприятий. Все концерты, проводимые на «Бернабеу», получили такое разрешение.

3. «Реал» активно работает совместно с автономным сообществом Мадрид и городским советом Мадрида над устойчивостью и сосуществованием, чтобы деятельность на стадионе осуществлялась с полным уважением не только к закону, но и к окружающей среде и району.

4. Клуб сожалеет о том, что Ассоциация пострадавших от «Бернабеу», помимо того, что она не участвует в усилиях «Реала» по защите интересов этой группы, злонамеренно и сознательно передает судебным органам и общественному мнению информацию, которая категорически противоречит действительности», – сказано в сообщении «Мадрида».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСантьяго Бернабеу
стадионы
музыка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Концерты на «Камп Ноу» будут проходить редко и вне сезона. «Барса» учла опыт «Реала» и «Бернабеу»
188 октября, 16:59
«Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища. Люди отказались, им мешает не только шум, но и посетители концертов
806 октября, 08:49
Суд обязал «Реал» приостановить работы по строительству новой парковки возле «Бернабеу». Клуб может подать апелляцию в течение 15 дней
3826 сентября, 17:27
«Реал» уменьшил громкость музыки и объявлений на «Бернабеу» во время матчей. Соседи жаловались на шум во время игры с «Эспаньолом»
5125 сентября, 16:03
Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Верим в правосудие, но опасаемся, что «Реал» пытается выиграть время и изменить лицензию. Бизнес-модель под угрозой – они сделают все, чтобы отбить вложения»
11918 сентября, 09:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Венесуэлы, Бразилия сыграет с Чили, Колумбия против Боливии
49сегодня, 21:00Live
У Черчесова нет побед в 3 матчах во главе сборной Казахстана – 2 поражения и 1 ничья с общим счетом 0:7
60сегодня, 20:45
Лига наций. Франция разгромила Израиль, Англия уступила Греции, Италия сыграла вничью с Бельгией, Казахстан пропустил 4 гола от Австрии
206сегодня, 20:45
Англия проиграла Греции на «Уэмбли», пропустив на 94-й минуте – 1:2. Беллингем забил на 87-й, у Павлидиса дубль
54сегодня, 20:42
Италия упустила победу над Бельгией (2:2), ведя 2:0 и играя в меньшинстве с 40-й – Троссард сравнял счет
25сегодня, 20:41
Юран о том, что Селюк назвал его коррупционером: «Мне смешно, если честно. Я реагировать не буду»
11сегодня, 20:16
Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в 24 года – у него 34 гола в 36 матчах
42сегодня, 20:04
У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении
6сегодня, 20:03
Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»
41сегодня, 19:53
Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»
13сегодня, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»
3 минуты назад
Тедеско о 2:2 с Италией: «Бельгия плохо начала игру, красная нам очень помогла. Но когда итальянцы играют вдесятером, забить им еще сложнее»
11 минут назад
Венесуэла – Аргентина – 0:1. Отаменди забил. Онлайн-трансляция. Месси, Альварес, Де Поль, Ло Чельсо и Рондон играют
916 минут назадLive
Спаллетти о 2:2 с Бельгией: «Красная карточка выходит за рамки тактики, но Италия могла доминировать и во втором тайме тоже»
18 минут назад
Тренер Англии Карсли об 1:2 от Греции: «Мы были на втором месте на протяжении большей части матча, это разочаровывает. Важно уметь реагировать на неудачи»
430 минут назад
Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля
436 минут назадФото
Игроки сборной Греции праздновали победу над Англией с футболкой скончавшегося защитника Болдока
246 минут назадФото
У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией
252 минуты назад
Англия впервые уступила Греции – на «Уэмбли» в Лиге наций
9сегодня, 20:59
Лепехин о том, сколько Батраков будет держать уровень: «Надеюсь, что лет 15. Если он в таком возрасте может так играть, что помешает ему делать это и дальше?»
2сегодня, 20:53