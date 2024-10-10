Активировался обязательный выкуп Коуто «Боруссией» у «Ман Сити». Немцы заплатят до 30 млн евро за защитника
«Боруссия» выкупит Яна Коуто у «Манчестер Сити».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, опция обязательного выкупа игрока была активирована. Бразилец официально покинет клуб АПЛ, «Боруссия» заплатит за постоянный трансфер сумму до 30 млн евро.
Защитник перешел в немецкий клуб в начале августа. Изначально он был арендован до июня 2025 года с опцией выкупа, которая должна была стать обязательной при соблюдении определенных условий.
В этом сезоне 22-летний игрок провел 4 матча в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости