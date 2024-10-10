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Активировался обязательный выкуп Коуто «Боруссией» у «Ман Сити». Немцы заплатят до 30 млн евро за защитника

«Боруссия» выкупит Яна Коуто у «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, опция обязательного выкупа игрока была активирована. Бразилец официально покинет клуб АПЛ, «Боруссия» заплатит за постоянный трансфер сумму до 30 млн евро.

Защитник перешел в немецкий клуб в начале августа. Изначально он был арендован до июня 2025 года с опцией выкупа, которая должна была стать обязательной при соблюдении определенных условий.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 4 матча в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБоруссия Дортмунд
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
деньги
logoЯн Коуто
Фабрицио Романо
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