Активировался обязательный выкуп Коуто «Боруссией» у «Ман Сити». Немцы заплатят до 30 млн евро за защитника

«Боруссия» выкупит Яна Коуто у «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , опция обязательного выкупа игрока была активирована. Бразилец официально покинет клуб АПЛ , «Боруссия » заплатит за постоянный трансфер сумму до 30 млн евро.

Защитник перешел в немецкий клуб в начале августа. Изначально он был арендован до июня 2025 года с опцией выкупа, которая должна была стать обязательной при соблюдении определенных условий.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 4 матча в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .