Индзаги после 3:2 с «Торино»: «Интер» заслуженно победил во всех трех матчах после проигранного дерби. Мы должны совершенствоваться, ошибки дорого нам обходится»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Торино».

Миланский клуб выиграл матч 7-го тура Серии А со счетом 3:2.

«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе.

В матчах с «Манчестер Сити» и «Црвеной Звездой» мы не пропустили, хотя могли. Сегодня и в матче с «Удинезе» опасных сигналов было меньше, но в итоге мы пропустили. Ошибки обошлись нам слишком дорого», – сказал Индзаги .