Индзаги после 3:2 с «Торино»: «Интер» заслуженно победил во всех трех матчах после проигранного дерби. Мы должны совершенствоваться, ошибки дорого нам обходится»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Торино».
Миланский клуб выиграл матч 7-го тура Серии А со счетом 3:2.
«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе.
В матчах с «Манчестер Сити» и «Црвеной Звездой» мы не пропустили, хотя могли. Сегодня и в матче с «Удинезе» опасных сигналов было меньше, но в итоге мы пропустили. Ошибки обошлись нам слишком дорого», – сказал Индзаги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости