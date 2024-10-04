Тренер «Спартака» Сакич избежал санкций после удаления в матче с «Локо». Клубы оштрафованы на 30 тысяч за скандирования фанатов, красно-белые – еще на 100 за неподобающее поведение команды

КДК не стал применять дополнительных санкций тренеру «Спартака» после удаления.

Член тренерского штаба «Спартака» Ненад Сакич был удален в в середине второго тайма матча 10-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом » (1:3) после споров с арбитром. «Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в адрес «Спартака », штраф – 30 тысяч рублей.

Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес судей, штраф – 30 тысяч.

Кроме того, рассмотрели удаление тренера «Спартака» Сакича. КДК принял решение не применять к нему дополнительных санкций.

Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть желтых карточек и удаление официального лица клуба)», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.