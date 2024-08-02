Беккенбауэр – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo. Мур – 2-й, Неста – 5-й, Рамос – 10-й, ван Дейк – 17-й

Франц Беккенбауэр признан FourFourTwo лучшим центральным защитником в истории.

Выступавший за «Баварию» и сборную футболист занял первое место в списке, включающем 32 игрока.

В топ-20 попали:

1. Франк Беккенбауэр, Германия.

2. , Англия.

3. , Италия.

4. , Италия.

5. , Италия.

6. , Нидерланды.

7. , Италия.

8. , Аргентина.

9. , Италия.

10. , Испания.

11. Лилиан Тюрам, Франция.

12. Марсель Десайи, Франция.

13. Фабио Каннаваро, Италия.

14. Руд Крол, Нидерланды.

15. Билли Райт, Англия.

16. Хосе Насасси, Уругвай.

17. Вирджил ван Дейк, Нидерланды.

18. Джорджо Кьеллини, Италия.

19. Неманя Видич, Сербия.

20. Яп Стам, Нидерланды.