Беккенбауэр – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo. Мур – 2-й, Неста – 5-й, Рамос – 10-й, ван Дейк – 17-й

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Франц Беккенбауэр признан FourFourTwo лучшим центральным защитником в истории.

Выступавший за «Баварию» и сборную ФРГ футболист занял первое место в списке, включающем 32 игрока.

В топ-20 попали:

1. Франк Беккенбауэр, Германия.

2. Бобби Мур, Англия.

3. Гаэтано Ширеа, Италия.

4. Франко Барези, Италия.

5. Алессандро Неста, Италия.

6. Роналд Куман, Нидерланды.

7. Клаудио Джентиле, Италия.

8. Даниэль Пассарелла, Аргентина.

9. Алессандро Костакурта, Италия.

10. Серхио Рамос, Испания.

11. Лилиан Тюрам, Франция.

12. Марсель Десайи, Франция.

13. Фабио Каннаваро, Италия.

14. Руд Крол, Нидерланды.

15. Билли Райт, Англия.

16. Хосе Насасси, Уругвай.

17. Вирджил ван Дейк, Нидерланды.

18. Джорджо Кьеллини, Италия.

19. Неманя Видич, Сербия.

20. Яп Стам, Нидерланды.

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113 комментариев
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Алессандро Неста -- сильнейший центральный защитник на моём веку просмотра футбола.
Фабио Канаваро -- сымый сильный идивидуальный перформанс на турнирах ( ЧМ 2006)
+61
-5
+56
Пуйоль тут даже в 20-ку не попал, хотя как центральный защитник был на голову выше Рамоса, который запомнился больше за счет голов на последних минутах, а не из-за надежной игры в центре защиты
+76
-30
+46
Куман, высоко слишком, не был он настолько крутым защитником. Забивала да. Нижняя четвёрка и то сильнее.
+22
-1
+21
Ответ Ллб
Алессандро Неста -- сильнейший центральный защитник на моём веку просмотра футбола. Фабио Канаваро -- сымый сильный идивидуальный перформанс на турнирах ( ЧМ 2006)
Неста и Каннаваро просто разные. Первый гораздо сильнее, как защитник, второй - мне понравился оборот из еженедельника Футбол: "Маршал обороны". Хотя и Каннаваро в его лучшие годы трудно было обыграть 1 в 1, воздух снимал не за счёт антропометрии, а чтения ситуации - но самое главное, умел построить всех остальных защитников в нужную схему одним взглядом, даже таких полудурков, как Матерацци
+18
-1
+17
Ответ Ллб
Алессандро Неста -- сильнейший центральный защитник на моём веку просмотра футбола. Фабио Канаваро -- сымый сильный идивидуальный перформанс на турнирах ( ЧМ 2006)
Согласен, перформанс Фабио на Чм-2006 это эталон защиты. Неста много лет играл на высочайшем уровне. Я бы в двадцатку ещё добавил Матса Хуммельса и Рио Фердинанда. Хуммельс на чм-14 был почти на уровне Каннаваро 2006, но возможно против него статистика клубных наград. Рио был хорош, в принципе как и Джон Терри.
+15
-1
+14
Ответ Log in
Ну и Мальдини тоже играл центрального, так-то, потом ушел на фланг. Это как п.с
Наоборот. Сначала Мальдини играл как раз на фланге, а в центр ушёл уже с возрастом, когда скорость начала падать. Но идеален был везде, факт
+10
0
+10
Ответ zip13
Куман, высоко слишком, не был он настолько крутым защитником. Забивала да. Нижняя четвёрка и то сильнее.
Вся вторая десятка сильнее Кумана, кроме уругвайца, про которого ничего не знаю.
Тут писали насчёт Пуйоля. Возможно его не хватает, да. Только не знаю кого им заменить.
+9
0
+9
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Никогда он не был выше Рамоса. Рамос все 10+ лет держал высочайший уровень, Пуйоль в принципе играл в эпоху Негрейры. Все титулы Пуйоля за Барселону - воняют. Титулы со сборной выиграны Касильясом.
🤡
+17
-9
+8
Вот непонимаю эти глупые версии.
+9
-2
+7
Важно, что Кайзер Франц на 1 месте, остальное неважно. Действительно игрок вне времени, величие в чистом виде.
+8
-2
+6
Это они Онопко не видели
+6
0
+6
Я бы Несту в топ-3 включил, а Кумана ... в атакующие пз - наколотил две с половиной сотни голов, а в обороне был не очень то: не скоростной и непрыгучий.
+7
-2
+5
Кто придумывает этот бред?
+7
-2
+5
Ответ E.V.P.
Пуйоль тут даже в 20-ку не попал, хотя как центральный защитник был на голову выше Рамоса, который запомнился больше за счет голов на последних минутах, а не из-за надежной игры в центре защиты
Никогда он не был выше Рамоса. Рамос все 10+ лет держал высочайший уровень, Пуйоль в принципе играл в эпоху Негрейры. Все титулы Пуйоля за Барселону - воняют. Титулы со сборной выиграны Касильясом.
+47
-42
+5
Ответ E.V.P.
Пуйоль тут даже в 20-ку не попал, хотя как центральный защитник был на голову выше Рамоса, который запомнился больше за счет голов на последних минутах, а не из-за надежной игры в центре защиты
точно, чушь какая то. от себя придумывают
+15
-10
+5
кроме Франца, всего два защитника получали Золотой Мяч, Каннаваро - здесь он только 13-й, и Маттиас Заммер - вообще нет в 20-ке
гениально
+6
-2
+4
Какой Мур на 2 месте? Совсем что-ли?
+4
0
+4
Лилиан Тюрам большую часть своей карьеры, был крайним защитником.
+4
0
+4
Альберт Шестернев должен быть в двадцатке.
+4
0
+4
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Никогда он не был выше Рамоса. Рамос все 10+ лет держал высочайший уровень, Пуйоль в принципе играл в эпоху Негрейры. Все титулы Пуйоля за Барселону - воняют. Титулы со сборной выиграны Касильясом.
Какой я только что бред прочитал... Тебе лучше не стоит смотреть футбол и пытаться его анализировать)
+5
-1
+4
The best centre-backs ever
21. Karlheinz Forster
22. Rio Ferdinand
23. John Terry
24. Vincent Kompany
25. Alan Hansen
26. Fernando Hierro
27. Elias Figueroa
28. Jose Santamaria
29. Jurgen Kohler
30. Rafael Marquez
31. Domingos da Guia
32. Paul McGrath
+3
0
+3
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Никогда он не был выше Рамоса. Рамос все 10+ лет держал высочайший уровень, Пуйоль в принципе играл в эпоху Негрейры. Все титулы Пуйоля за Барселону - воняют. Титулы со сборной выиграны Касильясом.
бред не неси, с вонючими титулами Переса уж никто не сравнится. а рамоса в топ-100 ЦЗ быть не должно.
+18
-15
+3
а ещё в детстве мне нравились Чивадзе и Бруно Пеццай, классные центральные защитники были)
но самым талантливым у нас был Хидя, Вагиз Хидиятуллин, но профукал как-то талант, потенциал до конца не раскрыл
+5
-2
+3
Ответ Ллб
Алессандро Неста -- сильнейший центральный защитник на моём веку просмотра футбола. Фабио Канаваро -- сымый сильный идивидуальный перформанс на турнирах ( ЧМ 2006)
Матиас Заммер 96 был сильнее, как по мне
+3
0
+3
Ответ Алексей Гусев
бред не неси, с вонючими титулами Переса уж никто не сравнится. а рамоса в топ-100 ЦЗ быть не должно.
вот именно, тем более реал судейский
+7
-5
+2
Ответ Chistian Jadson
Мальдини не центральный защитник ?
нет
+2
0
+2
Ответ стоун
а ещё в детстве мне нравились Чивадзе и Бруно Пеццай, классные центральные защитники были) но самым талантливым у нас был Хидя, Вагиз Хидиятуллин, но профукал как-то талант, потенциал до конца не раскрыл
Страшная травма перед ЧМ помешала Вагизу реализоваться.
+2
0
+2
Мур в список попал как англичанин,а не центральный защитник.
Заммер ,как отметил ниже ДобрыйПолковник(шучу,на всякий случай) заслуживает быть как минимум в десятке.
Тюрам,Костакурта? Не знаю за какие заслуги.
Каннаваро только за "ЗМ" должен быть как минимум в десятке.
Нассаси?Скорее Назацци,поскольку происходил из семьи итальянца из Ломбардии и девушки из Земли Басков.
При всём уважении,даже являясь Чемпионом мира и 2-х кратным Олимпийским чемпионом Хосе является бесспорной легендой в Уругвае,но никак не топ 20 в рейтинге.
Резюмируя.
Как всегда,субъективненько.
С учётом редакционного состава FourFourTwo неудивительно.
+3
-1
+2
Пуйоля нет , а привозчик рамос выше Ван Дейка, Каннаваро , Дейсаи …..,
+2
0
+2
Куман 6й🤣🤣🤣🤣как защитник был обычный середняк с
+2
0
+2
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