Беккенбауэр – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo. Мур – 2-й, Неста – 5-й, Рамос – 10-й, ван Дейк – 17-й
Франц Беккенбауэр признан FourFourTwo лучшим центральным защитником в истории.
Выступавший за «Баварию» и сборную ФРГ футболист занял первое место в списке, включающем 32 игрока.
В топ-20 попали:
1. Франк Беккенбауэр, Германия.
2. Бобби Мур, Англия.
3. Гаэтано Ширеа, Италия.
4. Франко Барези, Италия.
5. Алессандро Неста, Италия.
6. Роналд Куман, Нидерланды.
7. Клаудио Джентиле, Италия.
8. Даниэль Пассарелла, Аргентина.
9. Алессандро Костакурта, Италия.
10. Серхио Рамос, Испания.
11. Лилиан Тюрам, Франция.
12. Марсель Десайи, Франция.
13. Фабио Каннаваро, Италия.
14. Руд Крол, Нидерланды.
15. Билли Райт, Англия.
16. Хосе Насасси, Уругвай.
17. Вирджил ван Дейк, Нидерланды.
18. Джорджо Кьеллини, Италия.
19. Неманя Видич, Сербия.
20. Яп Стам, Нидерланды.
Фабио Канаваро -- сымый сильный идивидуальный перформанс на турнирах ( ЧМ 2006)
Тут писали насчёт Пуйоля. Возможно его не хватает, да. Только не знаю кого им заменить.
гениально
21. Karlheinz Forster
22. Rio Ferdinand
23. John Terry
24. Vincent Kompany
25. Alan Hansen
26. Fernando Hierro
27. Elias Figueroa
28. Jose Santamaria
29. Jurgen Kohler
30. Rafael Marquez
31. Domingos da Guia
32. Paul McGrath
но самым талантливым у нас был Хидя, Вагиз Хидиятуллин, но профукал как-то талант, потенциал до конца не раскрыл
Заммер ,как отметил ниже ДобрыйПолковник(шучу,на всякий случай) заслуживает быть как минимум в десятке.
Тюрам,Костакурта? Не знаю за какие заслуги.
Каннаваро только за "ЗМ" должен быть как минимум в десятке.
Нассаси?Скорее Назацци,поскольку происходил из семьи итальянца из Ломбардии и девушки из Земли Басков.
При всём уважении,даже являясь Чемпионом мира и 2-х кратным Олимпийским чемпионом Хосе является бесспорной легендой в Уругвае,но никак не топ 20 в рейтинге.
Резюмируя.
Как всегда,субъективненько.
С учётом редакционного состава FourFourTwo неудивительно.