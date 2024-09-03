Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Один из лучших нападающих своего времени. Никто не жаждет титула больше, чем Харри»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Гендиректор «Баварии» высказался о Харри Кейне.

Ожидаете ли вы, что Харри Кейн будет чаще забивать в важных матчах в этом сезоне, будь то в Бундеслиге или Лиге чемпионов, а не только с пенальти в полуфинале против «Реала»?

– Харри Кейн не только забил 36 голов в Бундеслиге и восемь в Лиге чемпионов, но и отдал много голевых передач. Он всесторонний нападающий, который видит своих партнеров, не является эгоистом, не просто ждет мяч впереди. Он отрабатывает в обороне и очень полезен для команды.

Харри Кейн – один из лучших нападающих своего времени. Конечно, в финальной стадии сезона и в матче против «Реала» он был не в лучшей форме. Но на тот момент у него уже были проблемы со спиной, из-за чего его заменили, и он пропустил последние два матча сезона из-за травмы.

Я уверен, что здоровый Кейн забьет для нас несколько очень важных голов в этом сезоне. Никто не жаждет титула больше, чем Харри, – сказал Ян-Кристиан Дрезен в интервью Bild.

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4 комментария
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Но не судьба 😢
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В этом сезоне будет титул. Бавария выиграет Бундеслигу и Кубок Германии, это точно. ЛЧ пока под вопросом
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Метко подметил)))
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Понятное дело ,что бестрофейный хочет больше всех выиграть титул. Ему нужнее 😹
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