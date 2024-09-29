Экс-игрок «Кальяри» Капоне найден мертвым в отеле с глубокой раной головы. Предполагается, что он упал
Бывший нападающий «Кальяри» Андреа Капоне скончался в отеле.
Как сообщает L’Unione Sarda, бывший футболист был найден мертвым в своем номере отеля в Кальяри сегодня утром.
В настоящее время полиция и медики расследуют произошедшее. Предполагается, что глубокая рана на голове 43-летнего мужчины могла быть получена в результате падения из-за ухудшения самочувствия. Отмечается, что накануне вечером Капоне был на вечеринке у друга, а затем провел ночь в отеле.
Итальянец выступал за «Кальяри» с 2005 по 2007 год, также он играл в «Виченцу», «Гроссето» и «Салернитану».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Unione Sarda
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