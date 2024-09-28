Мартинелли набрал 10 фэнтези-очков против «Лестера». Он в составе у 1,21% менеджеров в АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ (4:2) с помощью Габриэла.

В первом тайме полузащитник Габриэл Мартинелли отметился голом и результативной передачей. Всего за матч бразилец набрал 10 фэнтези-очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист), он в составах у 1,21% фэнтези-менеджеров АПЛ на Спортсе’‘ .

Оба гола «Лестера» забил защитник Джеймс Джастин. Англичанин за матч набрал 12 очков (+2 за игру, +12 за голы, -2 за пропущенные мячи). В этом туре игрока выбрали 0,84% фэнтези-менеджеров на Спортсе″.

Победа позволила «Арсеналу» догнать в таблице «Манчестер Сити», у обеих команд по 14 очков после шести туров. «Лестер» на 16-й строчке без побед в сезоне АПЛ.

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