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  • «Саудовская Аравия войдет в топ-5 лиг со временем. Здесь одни из лучших игроков мира, приезжают большие тренеры». Жезуш из «Аль-Хилаля» о чемпионате
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«Саудовская Аравия войдет в топ-5 лиг со временем. Здесь одни из лучших игроков мира, приезжают большие тренеры». Жезуш из «Аль-Хилаля» о чемпионате

Жорже Жезуш заявил, что чемпионат Саудовской Аравии в будущем войдет в топ-5.

– Раньше саудовский чемпионат считался подходящим для игроков только для зарабатывания денег в конце карьеры. После того, как Рубен Невеш перешел сюда в прошлом сезоне, он немного изменил эту парадигму, а теперь, Жоау Канселу только подтвердил это? Легче ли привлечь этих молодых игроков сборной [Португалии]?

– В этом году установили правило, что все команды при желании могут подписать двух легионеров до 22 лет. И почти все команды это сделали, мы подписали только одного, Маркоса Леонардо, которому 21 год.

И это ясное доказательство того, что молодые люди сегодня приезжают в Саудовскую Аравию не только из-за финансового аспекта, но и потому, что видят, где находятся одни из лучших игроков в мире.

Это правда, что они есть и в Европе, но в Европе несколько стран, Саудовская Аравия – одна, и в ней много лучших игроков.

До следующего чемпионата мира [в 2034 году], который будет организовывать Саудовская Аравия, лига будет расти не только в плане игроков, но и тренеров. Большие тренеры начинают приезжать и работать в командах из Саудовской Аравии. Сегодня в лучших командах есть несколько таких тренеров. Пиоли, большой итальянский тренер, несколько дней назад возглавил «Аль-Наср».

Я не говорю, что будущее футбола будет за Саудовской Аравией, потому что это не так. Будущим футбола всегда будет Европа, но саудовский футбол будет на высоком уровне и со временем войдет в топ-5. Я в этом не сомневаюсь, – заявил главный тренер «Аль-Хилаля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoСтефано Пиоли
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЖорже Жезуш
logoЖоау Канселу
logoРубен Невеш
деньги
Маркос Леонардо
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