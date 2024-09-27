«Саудовская Аравия войдет в топ-5 лиг со временем. Здесь одни из лучших игроков мира, приезжают большие тренеры». Жезуш из «Аль-Хилаля» о чемпионате

Жорже Жезуш заявил, что чемпионат Саудовской Аравии в будущем войдет в топ-5.

– Раньше саудовский чемпионат считался подходящим для игроков только для зарабатывания денег в конце карьеры. После того, как Рубен Невеш перешел сюда в прошлом сезоне, он немного изменил эту парадигму, а теперь, Жоау Канселу только подтвердил это? Легче ли привлечь этих молодых игроков сборной [Португалии]?

– В этом году установили правило, что все команды при желании могут подписать двух легионеров до 22 лет. И почти все команды это сделали, мы подписали только одного, Маркоса Леонардо , которому 21 год.

И это ясное доказательство того, что молодые люди сегодня приезжают в Саудовскую Аравию не только из-за финансового аспекта, но и потому, что видят, где находятся одни из лучших игроков в мире.

Это правда, что они есть и в Европе, но в Европе несколько стран, Саудовская Аравия – одна, и в ней много лучших игроков.

До следующего чемпионата мира [в 2034 году], который будет организовывать Саудовская Аравия, лига будет расти не только в плане игроков, но и тренеров. Большие тренеры начинают приезжать и работать в командах из Саудовской Аравии. Сегодня в лучших командах есть несколько таких тренеров. Пиоли, большой итальянский тренер, несколько дней назад возглавил «Аль-Наср ».

Я не говорю, что будущее футбола будет за Саудовской Аравией, потому что это не так. Будущим футбола всегда будет Европа, но саудовский футбол будет на высоком уровне и со временем войдет в топ-5. Я в этом не сомневаюсь, – заявил главный тренер «Аль-Хилаля».