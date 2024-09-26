Тео требует 8 млн евро в год по новому контракту, «Милан» предлагает меньше. Переговоры далеки от завершения (Calciomercato)
«Милан» и Тео Эрнандес не могут согласовать новый контракт.
Переговоры между клубом и французским защитником далеки от завершения, пишет Calciomercato.
26-летний футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро в год, предложение «россонери» не дотягивает до этой суммы. Осуществление сделки во многом будет зависеть от того, захочет ли Эрнандес пойти клубу навстречу.
Действующий контракт Тео с «Миланом» рассчитан до 2026 года. Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calciomercato
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