Защитник «Акрона» Витор: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Больше 15 лет прошло с тех пор, как его получали бразильцы. Надеюсь, Вини выиграет»
– Скоро вручение «Золотого мяча», главный претендент – бразилец Винисиус. Считаешь его достойным этой награды в нынешнем году?
– Очень надеюсь, что Вини выиграет «Золотой мяч». Долгое время бразильцы не получали эту награду. Раньше этот приз вручали Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, последним получил Кака, и с тех пор уже прошло больше 15 лет. Винисиус заслуживает «Золотой мяч», в составе «Реала» он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, сам он забивал важные мячи в больших матчах. Я болею за него.
– В «Акроне» тоже есть левый вингер, который любит идти в дриблинг, – Солтмурад Бакаев. Можно его в чем‑то сравнить с Винисиусом?
– Если взять игровой стиль, то они действительно похожи. Солтмурад – настырный футболист, который хорошо использует свою скорость и дриблинг. Бакаев не боится рисковать, лезет на рожон, это их с Винисиусом и объединяет, – сказал защитник «Акрона».
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