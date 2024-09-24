Хавбек «Динамо» Гомес: «Мой агент – отец Неймара. Каково это? Все нормально»
Артур Гомес сообщил, что его агентом является отец Неймара.
«Да, мой агент – отец Неймара. Каково это? Все нормально», – сказал полузащитник «Динамо».
Гомес перешел в «Динамо» из «Крузейро» в летнее трансферное окно. Контракт 26-летнего бразильца рассчитан до лета 2029 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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