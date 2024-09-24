Хавбек «Динамо» Гомес: «Мой агент – отец Неймара. Каково это? Все нормально»

Артур Гомес сообщил, что его агентом является отец Неймара.

«Да, мой агент – отец Неймара . Каково это? Все нормально», – сказал полузащитник «Динамо ».

Гомес перешел в «Динамо» из «Крузейро» в летнее трансферное окно. Контракт 26-летнего бразильца рассчитан до лета 2029 года.