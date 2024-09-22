«Непобежденные воины во главе с королем». Фанаты «Байера» вывесили баннер в честь Алонсо и команды на матче с «Вольфсбургом»
Болельщики «Байера» вывесили огромный баннер в честь Хаби Алонсо.
На нем изображен тренер клуба в образе короля, рыцари и чемпионский трофей, а надпись гласит: «Непобежденные воины во главе с королем».
Сегодня команда Хаби Алонсо играет дома против «Вольфсбурга» (2:3, перерыв) в 4-м туре Бундеслиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На данный момент на счету леверкузенцев 6 очков в 4 матчах чемпионата Германии.
Фото: x.com/GermanDaggers
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bild B. Leverkusen
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