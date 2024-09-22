«Непобежденные воины во главе с королем». Фанаты «Байера» вывесили баннер в честь Алонсо и команды на матче с «Вольфсбургом»

Болельщики «Байера» вывесили огромный баннер в честь Хаби Алонсо.

На нем изображен тренер клуба в образе короля, рыцари и чемпионский трофей, а надпись гласит: «Непобежденные воины во главе с королем».

Сегодня команда Хаби Алонсо играет дома против «Вольфсбурга » (2:3, перерыв) в 4-м туре Бундеслиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент на счету леверкузенцев 6 очков в 4 матчах чемпионата Германии.

Фото: x.com/GermanDaggers