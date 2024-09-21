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  • Малиновский вывернул голеностоп после подката в матче с «Венецией». Полузащитник «Дженоа» сломал малоберцовую кость, его прооперируют
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Малиновский вывернул голеностоп после подката в матче с «Венецией». Полузащитник «Дженоа» сломал малоберцовую кость, его прооперируют

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче Серии А.

В начале второго тайма матча с «Венецией» (0:2) украинский полузащитник «Дженоа» пошел в неудачный подкат, в результате чего у него вывернулся голеностоп.

Малиновский не смог продолжить игру. После оказания помощи медицинской службой 31-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

После игры стало известно, что украинец сломал малоберцовую кость. Завтра Руслана прооперируют.

Фото: кадр из трансляции

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел пять матчей и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
logoсерия А Италия
logoтравмы
logoДженоа
logoВенеция
logoРуслан Малиновский
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