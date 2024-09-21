Малиновский вывернул голеностоп после подката в матче с «Венецией». Полузащитник «Дженоа» сломал малоберцовую кость, его прооперируют

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче Серии А.

В начале второго тайма матча с «Венецией» (0:2) украинский полузащитник «Дженоа» пошел в неудачный подкат, в результате чего у него вывернулся голеностоп.

Малиновский не смог продолжить игру. После оказания помощи медицинской службой 31-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

После игры стало известно , что украинец сломал малоберцовую кость. Завтра Руслана прооперируют.

Фото: кадр из трансляции

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел пять матчей и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь .