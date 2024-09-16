У «Аль-Насра» одна победа в пяти матчах. Роналду не играл в азиатской ЛЧ из-за вируса
У «Аль-Насра» одна победа в пяти последних матчах.
Сегодня клуб сыграл вничью с «Аль-Шортой» (1:1) в 1-м туре азиатской Лиги чемпионов. Криштиану Роналду пропустил матч из-за вирусной инфекции.
Ранее «Аль-Наср» одержал одну победу и дважды сыграл вничью в чемпионате Саудовской Аравии, где занимает 7-е место с 5 очками. Также в августе клуб проиграл «Аль-Хилалю» в матче за Суперкубок.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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